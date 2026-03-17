17 марта 2026 в 13:58

«Зашли в тупик»: назван козырь США для быстрого завершения войны в Иране

Генерал Липовой: у США остался ядерный козырь для завершения войны в Иране

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Развязанная на Ближнем Востоке война зашла в тупик, и у Вашингтона остался только ядерный козырь для ее скорейшего завершения, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, руководство США и Израиля лихорадочно ищут выход из сложившейся ситуации.

США с войной в Иране зашли в тупик. Сегодня руководство как в Белом доме, так и в Израиле судорожно, лихорадочно ищет выход из этой ситуации, призывая принять участие всех своих союзников в решении различного рода проблем: разблокировать Ормузский пролив, дополнительно призвать силы для захвата иранской территории. И каждый раз, получая сдержанный ответ «нет», они начинают еще больше пытаться их принудить ввязаться в эту войну. Сейчас, по прошествии третьей недели конфликта, результатов у США нет. Иран для них оказался непростым орешком. Война приобрела долгосрочный характер. И для того чтобы как можно быстрее ее закончить, у Вашингтона остался в рукаве только ядерный козырь, — пояснил Липовой.

Ранее доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что Израиль способен применить ядерное оружие против Ирана в случае выхода США из ближневосточного конфликта. По его словам, в то же время Тегеран не решается наносить удар по складам с израильскими боеголовками из-за угрозы атомного ответа со стороны Вашингтона.

США
Иран
Ближний Восток
ядерное оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

