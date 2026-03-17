«Зашли в тупик»: назван козырь США для быстрого завершения войны в Иране

Развязанная на Ближнем Востоке война зашла в тупик, и у Вашингтона остался только ядерный козырь для ее скорейшего завершения, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, руководство США и Израиля лихорадочно ищут выход из сложившейся ситуации.

США с войной в Иране зашли в тупик. Сегодня руководство как в Белом доме, так и в Израиле судорожно, лихорадочно ищет выход из этой ситуации, призывая принять участие всех своих союзников в решении различного рода проблем: разблокировать Ормузский пролив, дополнительно призвать силы для захвата иранской территории. И каждый раз, получая сдержанный ответ «нет», они начинают еще больше пытаться их принудить ввязаться в эту войну. Сейчас, по прошествии третьей недели конфликта, результатов у США нет. Иран для них оказался непростым орешком. Война приобрела долгосрочный характер. И для того чтобы как можно быстрее ее закончить, у Вашингтона остался в рукаве только ядерный козырь, — пояснил Липовой.

Ранее доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что Израиль способен применить ядерное оружие против Ирана в случае выхода США из ближневосточного конфликта. По его словам, в то же время Тегеран не решается наносить удар по складам с израильскими боеголовками из-за угрозы атомного ответа со стороны Вашингтона.