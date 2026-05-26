26 мая 2026 в 11:30

В Кемерово жители пожаловались на громкое мяуканье соседского кота

В Кемерово местные жители пожаловались в полицию на громкое мяуканье соседского кота, сообщает VSE42.RU. Они переживали, что животное оставили дома без еды и воды. В полиции после обращения смогли установить личность собственницы.

Женщина пояснила, что находится в отъезде, а за животным присматривает ее родственник, — рассказали в ведомстве.

Она связалась с мужчиной и выяснила, что он оставил коту еду и воду, а сам ненадолго уехал, позже родственник собственницы вернулся в квартиру. Сотрудники полиции проверили состояние животного и лично убедились в том, что с котом все хорошо.

Ранее сообщалось, что сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области спасли брошенных котят, которые замерзали в канаве. Стражи порядка услышали жалобное мяуканье по пути к месту несения службы.

