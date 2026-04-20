Росгвардейцы спасли замерзающих котят в Подмосковье

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области спасли брошенных котят, которые замерзали в канаве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Стражи порядка услышали жалобное мяуканье по пути к месту несения службы.

Осмотрев прилегающую территорию, росгвардейцы обнаружили в канаве маленьких котят, которые дрожали от холода и явно нуждались в помощи. Сотрудники аккуратно достали их и отнесли в служебное помещение.

Там котят бережно отогревали и отпаивали теплым молоком, пытаясь стабилизировать их состояние. Старший прапорщик полиции Александр У. отметил, что пройти мимо было невозможно, и для них это не просто спасение, а «проявление человечности». Каждый из сотрудников вневедомственной охраны забрал по одному котенку к себе домой, добавили в подмосковной Росгвардии.

Ранее ветеринар Марианна Онуфриенко заявила, что котятам требуется больше калорий и питательных веществ для правильного формирования мышц, зубов и костей. По ее словам, переводить питомца на рацион для взрослых кошек следует примерно тогда, когда ему исполнится год. Она подчеркнула, что важно не торопиться с переходом и одновременно не откладывать его слишком надолго.