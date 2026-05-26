26 мая 2026 в 09:54

Глава ФСБ раскрыл, чем грозит эскалация войны в Иране

ФСБ: эскалация иранского конфликта грозит дестабилизацией исламского мира

Эскалация вокруг Ирана ставит под угрозу стабильность всего исламского мира, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Он предупредил, что кризисы, спровоцированные вмешательством Запада, выходят далеко за национальные границы, передает РИА Новости.

Без сомнений, эскалация иранского конфликта, вовлечение в него все большего числа сторон ведут к обострению межрелигиозных и межэтнических отношений, угрожая дестабилизацией всего исламского мира. Последствия расшатывания ситуации на Ближнем Востоке самым непосредственным образом отразятся на безопасности стран Содружества, — отметил глава ФСБ.

Ранее Бортников заявил, что в начале года была пресечена попытка ввоза Киевом более 500 взрывных устройств в РФ для терактов. По его словам, итоги совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству говорят о масштабах угроз с территории Украины.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

