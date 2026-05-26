В Бразилии нашли тело 22-летнего бодибилдера

Бразильский бодибилдер и блогер Габриэль Ганли скончался в возрасте 22 лет, сообщает People. О его смерти стало известно после того, как сотрудничавшая со спортсменом компания по производству спортивного питания подтвердила трагическую новость.

Обстоятельства смерти пока неясны. По данным издания, тело молодого человека нашли в его квартире в Сан-Паулу знакомые. Признаков насилия не обнаружено. Официальных причин случившегося на данный момент не установлено.

Представители бренда отметили, что Ганли был не просто атлетом, а человеком, вдохновлявшим своей энергией. Его помнят как открытого и доброжелательного, который поддерживал поклонников и оставлял яркое впечатление.

Ранее сообщалось, что индийский бодибилдер-миллионер Пратик Ядав скончался в возрасте 38 лет. По сообщениям, у него произошел смертельный приступ. За несколько дней до приступа Ядав уже оказывался в реанимации, однако, вопреки советам медиков, ушел из больницы по собственной инициативе.