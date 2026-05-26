Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 11:31

В Бразилии нашли тело 22-летнего бодибилдера

В Бразилии нашли тело 22-летнего бодибилдера Габриэля Ганли

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бразильский бодибилдер и блогер Габриэль Ганли скончался в возрасте 22 лет, сообщает People. О его смерти стало известно после того, как сотрудничавшая со спортсменом компания по производству спортивного питания подтвердила трагическую новость.

Обстоятельства смерти пока неясны. По данным издания, тело молодого человека нашли в его квартире в Сан-Паулу знакомые. Признаков насилия не обнаружено. Официальных причин случившегося на данный момент не установлено.

Представители бренда отметили, что Ганли был не просто атлетом, а человеком, вдохновлявшим своей энергией. Его помнят как открытого и доброжелательного, который поддерживал поклонников и оставлял яркое впечатление.

Ранее сообщалось, что индийский бодибилдер-миллионер Пратик Ядав скончался в возрасте 38 лет. По сообщениям, у него произошел смертельный приступ. За несколько дней до приступа Ядав уже оказывался в реанимации, однако, вопреки советам медиков, ушел из больницы по собственной инициативе.

Мир
Бразилия
бодибилдинг
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему липецкий студент зверски расправился с отцом в лесу
Путин провел рабочую встречу с президентом РСПП в День предпринимательства
Чешскому дипломату заявлен протест из-за ареста священника
Хирург рассказал о причинах хронической усталости
Губерниев назвал причину поражения «Краснодара» в суперфинале Кубка России
Россиянам рассказали, что делать при встрече с летучей мышью
Вооруженные силы России продвинулись в Сумской области
«Деньги идут в яму»: Захарова раскрыла судьбу выделяемых Киеву средств
Самый добрый кондуктор Петербурга рассказал о нападениях соседей
Поиски Усольцевых: последние новости 26 мая, опровержение СК, новые версии
Путин предложил способ решения стоящих перед ОДКБ задач
Роспотребназор назвал виновника отравления кадетов в Красноярске
Цветы, коньяк, фрукты: сколько денег потеряет Армения без рынка России
В Баку начался судебный процесс по апелляции карабахских сепаратистов
Лидер «Спартака» намекнул на уход из команды
Появились жуткие подробности убийства отца студентом-отличником из Липецка
В МИД Польши ответили на вопрос об эвакуации дипломатов из Киева
Названа самая дешевая страна для отдыха россиян
«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО
В Рособрнадзоре напомнили, что допустимо держать на столе в ходе сдачи ЕГЭ
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.