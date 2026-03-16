Военный эксперт оценил риски ядерной войны на Ближнем Востоке

Израиль способен применить ядерное оружие против Ирана в случае выхода США из ближневосточного конфликта, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. В то же время, по его словам, Тегеран не решается наносить удар по складам с израильскими боеголовками из-за угрозы атомного ответа со стороны Вашингтона.

Иран может ударить по Димону — это ядерный центр израильтян. Там, вероятно, находится склад с ядерными боеголовками. [В случае удара] Израиль превратится в непригодную для жизни территорию. Но иранцы действуют очень осторожно, поскольку опасаются, что если они пойдут на такие шаги, американцы применят ядерное оружие. Думаю, сейчас Тегеран будет уничтожать центр управления и израильскую авиацию на аэродромах. Будут уничтожаться склады с топливом и боеприпасами. Не на чем будет летать израильтянам. Так американцы, чувствую, сейчас начнут пытаться вывернуться из этой войны каким-то способом. Так Израиль останется один на один с Ираном, и будет очень печально. Когда израильтянам станет плохо, резко вырастет риск ядерной войны, — высказался Сивков.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что президенту США Дональду Трампу не дадут использовать ядерное оружие в конфликте с Ираном. По его словам, атомная бомба — это крайняя мера, и после ее применения у Штатов не останется средств для дальнейшего сдерживания.