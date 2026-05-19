В США хотят изменить статус военного присутствия в Гренландии

США стремятся изменить условия военного присутствия в Гренландии, передает Washington Post. В частности, речь идет о возможности бессрочного размещения американских войск на острове.

Вашингтон также обсуждает ограничения на крупные инвестиции в регион, пишут в источнике. Отмечается, что эти меры могут вызвать недовольство как в Гренландии, так и в Дании.

Ранее спецпосланник США по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что прибыл на остров по поручению американского лидера Дональда Трампа для выстраивания отношений. Как он отметил, президент поручил ему завести как можно больше друзей.

До этого сообщалось, что Лэндри прибыл в гренландскую столицу Нуук. Его сопровождал посол США в Дании Кеннет Хоуэри. При этом уточняется, что организатор мероприятия не приглашал Лэндри. Целью встречи было названо определение экономических возможностей для США на датском острове.