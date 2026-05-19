Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 02:03

В США хотят изменить статус военного присутствия в Гренландии

WP: США хотят изменить соглашение о военном присутствии в Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США стремятся изменить условия военного присутствия в Гренландии, передает Washington Post. В частности, речь идет о возможности бессрочного размещения американских войск на острове.

Вашингтон также обсуждает ограничения на крупные инвестиции в регион, пишут в источнике. Отмечается, что эти меры могут вызвать недовольство как в Гренландии, так и в Дании.

Ранее спецпосланник США по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что прибыл на остров по поручению американского лидера Дональда Трампа для выстраивания отношений. Как он отметил, президент поручил ему завести как можно больше друзей.

До этого сообщалось, что Лэндри прибыл в гренландскую столицу Нуук. Его сопровождал посол США в Дании Кеннет Хоуэри. При этом уточняется, что организатор мероприятия не приглашал Лэндри. Целью встречи было названо определение экономических возможностей для США на датском острове.

Мир
США
Гренландия
ВС США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался о том, что особенно ценит в Китае
Товарооборот России и Китая превысил $200 млрд
Путин высказался о дружбе с Си Цзиньпином перед визитом в Китай
Путин назвал отношения с Китаем беспрецедентным
Крах «Грузинского легиона»: зачем Киев избавляется от иностранных наемников
Посольство Италии ответило на слухи о новых правилах по визам для россиян
Конгрессу США показали тревожный доклад по Украине
В России оценили заявление Литвы о нападении на Калининград
ПВО отразила ночную попытку атаки на Москву
Раненый боец ВС РФ в одиночку сорвал атаку группы ВСУ
Врач назвала вредную привычку, чреватую перееданием
США расширили подготовку военных ВСУ в Европе
Snickers возвращается в Россию
Россиян предупредили о новых схемах обмана с семенами
В США хотят изменить статус военного присутствия в Гренландии
Что скрывают опытные путешественники: главные секреты одиночных поездок
В ООН ограничивают доступ для свидетелей преступлений на Украине
Греция потребовала от Украины отозвать беспилотные катера от побережья
Аэропорт Краснодара неожиданно закрылся
Трамп заявил, что США ждут от Ирана письменного отказа от ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.