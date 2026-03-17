Не может передвигаться: что с раком Лерчек, как лечат, отпустят ли в Китай

Не может передвигаться: что с раком Лерчек, как лечат, отпустят ли в Китай

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) дала первый комментарий после снятия с нее домашнего ареста. Она подтвердила свой диагноз — рак желудка четвертой степени, также сообщила, что намерена бороться за жизнь. Что сейчас с ней происходит, какие прогнозы дают врачи, кто ее поддерживает — в материале NEWS.ru.

Сняли ли с Лерчек «уголовный» статус

16 марта уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной было выделено в отдельное производство и приостановлено. Домашний арест снят: теперь Лерчек не требуется согласовать каждый свой визит в больницу с сотрудниками органов следствия либо суда. Это не означает полную свободу, ряд запретов в ее жизни остается. «Валерии нельзя получать корреспонденцию, менять место жительства, пользоваться интернетом. Разрешено общение с адвокатами, врачами», — пояснил 360.ru адвокат Чекалиной Олег Бадма‑Халгаев.

Суд удостоверился в диагнозе Лерчек, получив подтверждение из онкоцентра о ее госпитализации. А кроме того, она погасила свой долг в размере более 175 млн рублей перед налоговой службой, сообщил представитель Чекалиной Сергей Курносов.

Что сказала сама Лерчек о своей болезни

После снятия домашнего ареста Валерия впервые дала комментарий о своей болезни. Она подтвердила диагноз, который ранее озвучила ее подруга блогер Алина Акилова. Чекалина поблагодарила всех, кто ее поддерживает. Короткое видео опубликовал в своем блоге гражданский муж Лерчек, отец ее четвертого ребенка, танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини.

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — это здоровье, я очень рада, что могу на нем сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку, спасибо, что молитесь, - это очень помогает. Хочу сказать, что диагноз у меня правдивый — рак желудка 4-й степени. Но я очень хочу жить, и я буду жить», — сказала Чекалина. Произнося эти слова, блогер заплакала.

Какие осложнения возникли у Чекалиной на фоне онкологии

На заседании суда, где решался вопрос об изменении меры пресечения в отношении Чекалиной, адвокаты подробно изложили информацию о состоянии здоровья подсудимой. «Состояние у нее не просто тяжелое, а близкое к безнадежному. По медицинской шкале она испытывает самую сильную боль, которую только может переживать человек», — сказал один из юристов.

Второй добавил, что метастазы у Валерии пошли в кости и мозг: начали разрушаться позвонки и кости основания черепа, она не видит правым глазом. Также у нее в голове врачи обнаружили опухоль — доброкачественную, но вызывающую сильные боли.

Сейчас Лерчек находится в крупнейшем государственном онкологическом центре имени Блохина. Она будет проходить лучевую и химиотерапию. Первые процедуры уже начались. Из-за разрушения позвонков Валерия не может сама передвигаться.

Как будут лечить Лерчек

Онколог Евгений Черемушкин рассказал NEWS.ru, что врачи должны подобрать препарат для лечения Чекалиной, исходя из особенностей ее заболевания. «Нельзя говорить о том, что такая-то химиотерапия сильная, а другая слабее. Препаратов множество, у каждого — свой механизм действия. Дозу берут исходя из площади поверхности тела человека, его веса, состояния», — сообщил собеседник.

Он отметил, что при химиотерапии пациенты из-за интоксикации часто теряют вес, у них выпадают волосы — фолликулы первыми реагируют на «химию». «Химиотерапия имеет максимальный эффект на клетках, которые готовятся к делению либо уже делятся. Они [зараженные раком клетки] из кровотока берут „строительный материал“ и погибают. Поэтому терапия проводится раз в две-три недели, циклами. Но есть и другой вариант, когда ставят помпу и вводят препарат круглосуточно», — рассказал врач.

Он также пояснил, для чего Чекалиной поставили порт-систему (вживляемое под кожу медицинское устройство для длительного доступа к сосудам). По его словам, это нужно, чтобы сделать введение препаратов более безопасным — сохранить сосуды и здоровые ткани, которые страдают от «химии». Онколог добавил, что химио- и лучевая терапия в комплексе — это большая нагрузка на организм. Возможны и риски во время проведения лечения, пациент может умереть от различных причин: острой сердечной, дыхательной или почечной недостаточности, кровотечений.

«У онкологических больных повышенное свертывание крови практически всегда. И если человек малоподвижен, лежит, то у него может сформироваться тромб, который может оторваться», — привел пример Черемушкин.

Поедет ли Лерчек в Китай

Ранее подруга Лерчек Акилова писала, что Валерия общается с врачом из Китая и, возможно, полетит лечиться туда. Онколог Черемушкин рассказал NEWS.ru, что после прохождения лечения в России Чекалина сможет обратится в любую другую клинику, в том числе и за рубежом.

Адвокат Сергей Жорин пояснил NEWS.ru, что ограничения на выезд, как правило, сохраняются, если они установлены судом. Выезд за пределы России возможен при отдельном разрешении суда.

Родные Валерии не открывали пока сбор средств на ее лечение, некоторые знаменитости высказались в поддержку Лерчек. Например, телеведущая Ксения Бородина заявила, что готова помочь Чекалиной.

Поклонники блогера предполагают, что в ближайшие дни она зарегистрирует отношения с гражданским мужем и отцом младшего ребенка Луисом. Сотрудники отделов ЗАГСа в особых случаях делают выездную регистрацию. Тяжелая болезнь и отсутствие возможности ходить — это как раз особый случай.

Читайте также:

У блогера Лерчек рак 4-й стадии: какие шансы выжить

Правда ли у Лерчек рак: состояние блогера, что говорят Гордон и онколог

Ушили желудок, стали новыми людьми: как похудели Суханкина, Морозов, Семчев