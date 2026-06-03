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03 июня 2026 в 14:54

Дочь звезды сериала «Тайны следствия» пожаловалась на хейтеров

Дочь Ковальчук призналась, что расстраивается из-за обидных комментариев в Сети

Актриса Анна Ковальчук на съемках сериала «Тайны следствия» в Санкт-Петербурге Актриса Анна Ковальчук на съемках сериала «Тайны следствия» в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Дочь звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук Злата призналась в беседе с NEWS.ru в рамках мероприятий Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), что столкнулась с хейтом. Она уточнила, что одни недоброжелатели критикуют ее актерскую игру, другие — внешность, третьи выражают мнение, будто в творческую профессию попала благодаря протекции матери. Периодически молодая актриса, по ее словам, расстраивается из-за этого.

Больше всего хейта прилетает после совместных выступлений с мамой. Периодически я начинаю загоняться по поводу того, стоит ли мне быть артисткой или нет. Однако я быстро беру себя в руки — ко мне приходит осознание, ради чего я выхожу на сцену. Я уверена, что у меня будет свой зритель, — высказалась Злата.

Актриса отметила, что считает звездную фамилию огромным грузом ответственности. Вместе с тем, по ее словам, старается во всем брать пример с мамы — Анны. Она назвала ее близкой подругой, которая всегда давала свободу и не осуждала за неудачи.

Я смотрю на маму всю жизнь и восхищаюсь ею. Между нами никогда не было ссор, она со стороны наблюдала и направляла меня своим примером. Я понимала, что могу ей доверять, могу все рассказать — она никогда не осудит. В будущем я бы тоже хотела быть демократичной мамочкой, — отметила собеседница.

Ранее дочь народного артиста России Александра Михайлова Мирослава назвала тяжелыми годы обучения во ВГИКе в мастерской отца. По ее словам, Александр Яковлевич был крайне строг по отношению к ней и никогда не хвалил.

Михайлова также призналась, что ее часто дразнили за принадлежность к известной фамилии. Из-за буллинга, по словам актрисы, некоторое время она даже скрывала родство со звездой советского фильма «Любовь и голуби».

Анна Ковальчук
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