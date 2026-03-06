Пенза против Славы, подключили полицию: певица ответит за «пьяный скандал»?

К скандалу с участием певицы Славы в Пензе подключился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он сообщил NEWS.ru, что жители города, недовольные концертом артистки, написали на нее заявления в профильные структуры. Чего требуют зрители, какой цели добивается Бородин, что сказала исполнительница — в материале NEWS.ru.

Почему жители Пензы были недовольны концертом певицы Славы

Бородин заявил, что посетившие концерт Славы жители Пензы требуют вернуть деньги за билеты, поскольку им якобы оказали некачественную услугу. Зрители предположили, что артистка вышла на сцену в нетрезвом виде и пела под фонограмму. Кроме того, они хотят, чтобы певицу привлекли к ответственности за использование нецензурной лексики в общественном месте.

«Есть пять заявлений в УВД города Пензы. Также более ста заявлений были поданы в Следственный комитет, департамент культуры и в другие ведомства. Правоохранительные органы должны провести проверку в установленные законом сроки. Ждем, когда она (проверка. — NEWS.ru) закончится и какие будут результаты. Если деньги за билеты не возвращают, то правоохранительные органы могут усмотреть в этом состав преступления и возбудить уголовное дело по факту „мошенничество“», — заявил Бородин.

Глава ФПБК высказал мнение, что Слава должна быть наказана не только за ненормативную лексику, но и за использование фонограммы во время концерта. Бородин заявил, что располагает подтверждающими оба эти факта видеозаписями.

«Мы держим ситуацию на контроле. А то у нас выходят на сцену артисты, которые позволяют себе ругаться на зрителей, толкать их — и при этом избегают ответственности. Мы будем требовать наказания для Славы, чтобы другим неповадно было», — сказал Бородин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обязана ли певица Слава вернуть зрителям деньги, что сказал адвокат Жорин

Представитель певицы — пиар-менеджер Анна Кружель — не ответила на запрос NEWS.ru. Ранее Слава передала через нее NEWS.ru, что считает инцидент в Пензе намеренной провокацией в свой адрес. По версии артистки, группа зрительниц специально устроила скандал возле сцены и у гримерки. Певица также пояснила, что не была пьяна, однако плохо себя чувствовала из-за болезни.

Продюсер и организатор звездных концертов Сергей Лавров в интервью NEWS.ru отметил, что формально Слава не обязана возвращать деньги за билеты. Одно дело, если бы зрители ушли с концерта и не стали его смотреть до конца. Но массового «исхода публики» не произошло — почти все остались в зале, подчеркнул он.

«Представьте себе, что вы купили в магазине колбасу. Попробовали ее дома, и она показалась вам просроченной, дурно пахнущей. Вы принесли ее обратно в магазин — вам вернут деньги. То же самое в ресторане: не понравилось блюдо — вернули тарелку с ним официанту. Но если вы все съели и при этом требуете деньги назад, вам их никто не вернет. То же самое с концертом: если вы посмотрели шоу и только затем сказали, что оно не понравилось, вам никто ничего не обязан возвращать», — высказал мнение продюсер.

С этой точкой зрения согласился адвокат Сергей Жорин. По его словам, у зрителей, досмотревших концерт исполнительницы до конца, мало шансов на то, что им вернут деньги за билеты.

«С юридической точки зрения покупка билета — это договор оказания зрелищно-развлекательных услуг. Его регулирует закон РФ „О защите прав потребителей“. Чтобы требовать возврат денег, нужно доказать ненадлежащее оказание услуги. Средства возвращают в тех случаях, если концерт отменили, артист не вышел на сцену, мероприятие существенно сократили или произошел технический срыв. Но если шоу состоялось, певица выступила, программа была исполнена, а зрители добровольно остались до конца [мероприятия], то суды обычно считают услугу оказанной. Недовольство качеством выступления — плохо пела, была пьяна, ругалась, вела себя странно — обычно не считается основанием для возврата денег», — пояснил Жорин NEWS.ru.

Певица Слава Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Имела ли Слава право петь под фонограмму

Жорин добавил, что выступление под фонограмму не образует состава преступления и является законным — наказать за это нельзя.

Продюсер Иосиф Пригожин напомнил в беседе с NEWS.ru, что певец Иосиф Кобзон в свое время пытался провести в Госдуме закон, который запрещает артистам использовать фонограмму. Однако он так и не сумел добиться принятия этого документа — фонограмму не запретили.

По словам Жорина, артиста можно привлечь только к административной ответственности за мат.

«Возможна административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка) за нецензурную брань в общественном месте и оскорбительное поведение. Концертный зал — это общественное место, поэтому формально состав [преступления] может быть. Но на практике нужны доказательства: видео, показания свидетелей и материалы полиции», — пояснил собеседник.

Если вина Славы будет доказана, то по данной статье ей может грозить административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Читайте также:

Скандал и рыдания в гримерке: что произошло на концерте Славы в Пензе

Синцов бегал голышом, Аплекаеву убили: что стало со звездами «Дома-2»

«Мыкаюсь, прыгаю»: где сейчас Андрей Губин, как он живет и на какие деньги