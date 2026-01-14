«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ

Режиссер театра «У Никитских ворот» Марк Розовский недавно порадовал публику необычной премьерой — джаз-поэмой «Джобс», посвященной изобретателю iPhone Стиву Джобсу. Теперь он готовит спектакль, в котором участвует искусственный интеллект. Заменит ли ИИ режиссера и актеров в будущем, о необычной истории театра «У Никитских ворот», мюзикле на Бродвее Розовский рассказал NEWS.ru.

О том, как возник театр «У Никитских ворот»

— Вы из семьи инженеров. Почему после школы поступили на журфак, как в вашей жизни появился театр?

— Я с детства полюбил театр. Когда мне было пять-шесть лет, сразу после войны, моя мама водила меня в разные театры. Я был в Камерном театре, видел спектакль «Раскинулось море широко». Это Камерный великий театр Александра Таирова, но я тогда мало это осознавал. Ходил в Малый театр, смотрел «Горе от ума» с Михаилом Царевым. В одном из спектаклей игра артиста Владимира Александровича Владиславского произвела на меня большое впечатление.

В школе я занимался художественным словом. У нас была замечательная учительница Лидия Герасимовна, которая преподавала литературу и устраивала конкурсы на лучшего чтеца. Я был в старшем классе, а будущий актер Андрей Миронов, тогда Менакер, на два года младше. Он соревновался со мной в художественном чтении.

После школы я решил поступить в театральный вуз, но меня не приняли. Тогда я рванул на факультет журналистики, потому что хорошо писал школьные сочинения, в итоге поступил. Во время учебы я продолжал интересоваться театром, вместе с друзьями организовал эстрадную студию МГУ «Наш дом», в которой провел 13 лет.

В качестве режиссера я начинал как любитель и самообразовывался. На вопрос об образовании даже придумал ответ: «Константин Сергеевич Станиславский, который был одним из основателей Московского Художественного театра (МХТ), тоже не учился на режиссера в школе-студии МХАТ». Впоследствии я закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, затем мне протянул руку Георгий Александрович Товстоногов — великий режиссер советского времени.

Георгий Александрович Товстоногов Фото: Борис Кауфман/РИА Новости

Он был руководителем ленинградского БДТ (Большой драматический театр). Я присутствовал на всех его репетициях и ставил там спектакли. Получил школу Товстоногова, которой во многом следую и по сей день.

— Как возник театр «У Никитских ворот»? Почему вы организовали его в историческом здании XVIII века — его же надо было реставрировать?

— Мы профессионализировались в 1991 году. Стали практически первым театром в стране, работающим на полном хозрасчете. Это было в новинку, потому что страна перешла к рыночным отношениям. Мы не получали никакой дотации от государства. Могли все деньги, которые зарабатывали, тратить на спектакли и зарплату нашим артистам. Мы — театр с нуля, театр из ничего.

Выбрать историческое здание было моей хитростью. Обратите внимание: мы единственный в Москве театр, который по географическому принципу «у», все остальные «на»: театр на Малой Бронной, на Юго-Западе, на Таганке. Мы начинали как самодеятельный кружок. Нашли старую коммунальную квартиру, откуда переехали люди, здесь сейчас располагается наша Старая сцена. Эту коммуналку мы превратили в театральное помещение.

У нас были приятельские отношения с Володей Высоцким. Зная об этом, его друг, предприниматель Вадим Туманов — один из первых людей, которые создали кооперативы в Москве, — вызвался помочь нашему театру. Прислал пятерых работяг, которые полгода коммунальную квартиру превращали в театральный зал — и превратили. Все это Туманов сделал бесплатно, в подарок театру, мне лично.

В 1991 году мы получили статус профессионального театра благодаря тому, что у нас был достаточно большой мощный репертуар и спектакли пользовались успехом у публики. Потом нам стали поступать предложения переехать на окраину, но я настоял на том, что мы должны остаться здесь и получить название «У Никитских ворот» — ведь здесь мы «родились» как театр. Большая сцена в здании XVIII века — основная сегодня — далась нам ценой больших усилий. Мы получили ее не без поддержки тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ремонт помещения шел 18 лет.

Здание Московского государственного театра «У Никитских ворот» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Здесь раньше был знаменитый Кинотеатр повторного фильма, куда я, будучи школьником, сбегал, прогуливал уроки и смотрел утренние сеансы. Конечно, тогда я знать не знал, что стану художественным руководителем этого пространства.

— Неужели в девяностые на такое шикарное историческое здание не покушались представители криминальных структур?

— Да, на это пространство были всякого рода наезды со стороны разных структур, в том числе и криминальных. Отбиться от них в последний момент помог Иосиф Кобзон, которому я благодарен за то, что он проникся идеей нашего театра.

О методах работы с актерами, об увольнениях из театра

— Какие особые методы в работе с актерами вы используете? Говорят, вы очень жесткий руководитель, в чем это выражается?

— Особых методов у меня нет. Я ученик Товстоногова, учился у него работе в жанре психологического театра — самом трудном и сложном. Он лучший последователь Константина Сергеевича, естественно, я изучил все труды Станиславского. В этом смысле я самоучка, прошел очень большую школу и в студии «Наш дом», и в БДТ. Не знаю, кто говорит, что я жесткий руководитель. Я руковожу государственным театром, где существуют законы службы. Но театру мало службы, в театре ценится еще и служение. Поэтому этика и профессиональное отношение к делу превыше всего.

Я никакой не диктатор, потому что диктатор — это человек, который угнетает других людей, оскорбляет людей и вообще занимается насилием над людьми. В театре ничего подобного быть не может. Особенно в студийном театре, где все равны. Дверь моего кабинета открыта, но иногда приходится (театр — дело не бесконфликтное) отстаивать свою точку зрения. Это моя обязанность как художественного руководителя театра.

Марк Розовский выступает во время сбора труппы Московского театра «У Никитских ворот» Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Как режиссер, я обязан навязывать свою художественную, я подчеркиваю, художественную, волю другим людям, я должен их увлечь. Мне неоднократно приходилось цитировать Константина Сергеевича, который сказал, что в театре ничего никому приказать нельзя, можно только увлечь. Поэтому я ценю в театре не договоры, а договоренности. Все должно строиться на доверии, на взаимоуважении, на служении общему делу. Если ты не служишь общему делу, значит, рано или поздно окажешься чужим. И тогда конфликты неизбежны.

Если мы конфликтуем ради успеха общего дела, это простительно. Иногда мы со всей страстью конфликтуем. Если я со своей стороны в чем-то не прав, докажи — я признаю свою ошибку. Евгений Вахтангов сказал: «В студии все друг другу друзья». Этот студийный этический массив должен прийти в профессиональный театр, в этом сложность, потому что в студии — одно, а в театре — другое.

Надо беречь студийную первооснову театра «У Никитских ворот». Именно благодаря тому, что мы этим занимаемся, у нас в театре нет никакого раскола в течение 43 лет. Мы живем единым организмом только благодаря взаимоуважению и взаимоответственности.

— За что вы можете уволить актера?

— Уволить какого актера — талантливого или бездарного? Бездарных мы не держим. А талантливого могу уволить, скажем, за пьянство. Это русская болезнь, можно даже сказать, русская театральная болезнь, имеющая большую историю. Это враг общего дела. Пьянство абсолютно нетерпимо в живом искусстве театра.

Это оскорбительно по отношению и к зрителям, и к коллегам. В моем театре все знают: пощады алкашам не будет. Здесь моя рука должна превратиться в топор и рубануть по полной. Жесткий ли я при этом руководитель? Ну, наверное, со стороны так выглядит. Но с другой стороны, моя цель — спасти человека, если он заболел болезнью, называемой алкоголизмом.

И у нас были случаи, когда театр оплачивал в буквальном смысле лечение склонных к алкоголизму актеров. Мы советовали кому-то зашиться, и это приносило плоды, а иногда не приносило. Тогда мы расставались окончательно с талантливыми людьми. Это очень страшная болезненная ситуация, когда человек 10 или даже 20 лет работает в театре и служит общему делу, а потом вдруг срывается, подводит со страшной силой, и ты с этим человеком должен расстаться, потому что он становится врагом.

Марк Розовский Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

— При постановке классического произведения важно сохранить задумку автора или интерпретировать по-новому?

— Товстоногов говорил: «Сохраняй верность миросознанию автора, но ищи свою форму». Литература или первооснова пьесы — это канон, а театр — это всегда версия, трактовка, толкование. Если режиссер не способен к своему толкованию, то зачем ставить этот спектакль? Я должен представить зрителю свое понимание или, говоря более точно, свое прочтение первоисточника.

Если классику ломают через колено и привносят в классическое произведения черты, которые совершенно не соответствуют ни стилю, ни сознанию, ни философии автора, то это большое преступление перед искусством. Ты не имеешь на это права. Тут дело не в том, что я такой традиционалист, просто я служу русской культуре. Зачем ее извращать?

Я должен донести свое личное, подчеркиваю, личное осознание всей проблематики того или иного произведения. Выразить автора, попытаться углубить свое понимание замысла — не задумки, а замысла, воплощенного в произведении. Если я этого не сделаю, значит, я просто слабак!

О мюзикле на Бродвее и об искусственном интеллекте в театре

— Ваш спектакль «История лошади» поставили на Бродвее и в театрах Европы. Как это произошло?

— Мы поставили спектакль «История лошади» по произведению Льва Толстого «Холстомер» в 1975 году. Эта постановка изучает темы добра, зла, ответственности за грех. Прибывшие в Россию иностранцы посмотрели спектакль. И им он понравился. Они заинтересовались этим произведением и обратились во Всесоюзное агентство по авторским правам. Тогда была продана возможность ставить спектакли на Бродвее и в других театрах.

Для меня было очень почетно узнать, что мюзикл «История лошади» поставили на Бродвее. Но не менее почетно для меня было узнать, что постановка шла в Национальном театре Лондона и еще 20 театрах Европы. Я рад, что в европейских театрах зрители смогли познакомиться с творчеством Льва Толстого и с «толстовством», которым пронизан рассказ о лошади по кличке Холстомер.

Московский государственный театр «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского. Сцена из спектакля «История лошади» по повести Л. Н. Толстого «Холстомер» Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости

— Расскажите об использовании искусственного интеллекта при создании ваших спектаклей? Может ли в будущем ИИ заменить театрального режиссера?

— Я только начал использовать искусственный интеллект в спектаклях. В ближайшее время вы увидите, насколько удачно наше содружество с ним. Не буду сейчас раскрывать тайны — еще не время объявлять об этом очень громко, но скажу, что в конце нынешнего театрального сезона я смогу ответить на ваш вопрос не столько словами, сколько результатом.

В моем понимании искусственный интеллект создан в помощь человеку. Без человека он сам ничего не может. Если представить, что в будущем интеллект получит больше самостоятельности и сможет работать наравне с режиссером, он все равно должен сначала получить задание от режиссера. Если он блестяще выполнит это задание, честь ему и хвала. Будет не просто режиссер, а киберрежиссер.

Наверное, я не доживу лично до того времени, когда искусственный интеллект станет полноценным режиссером. Но это любопытно и очень опасно. Потому что здесь может возникнуть конфликт между режиссером, который посылает задание искусственному интеллекту, и искусственным интеллектом, который, получив свободу, начнет выполнять задание по-своему, наперекор режиссеру. Что тогда? Не страшит ли нас такая перспектива? Страшит.

Однако уже сейчас ясно: искусственный интеллект должен оставаться в сфере управления человеком. Если он выйдет за пределы управления, тогда возможны очень серьезные последствия и для самого человека, и для искусственного интеллекта. Нужно будет или разрушить его молотком, или запретить, что тоже крайне неприятно, потому что цензура никогда не помогает — служит только неадекватным противодействием искусству. Еще Пушкин это понимал! Новые высочайшие технологии нужно попытаться поставить на службу добродетели и человечеству.

Читайте также:

Вот и все, Лурье победила: безутешная Долина покидает квартиру в Хамовниках

Нехватка денег, СВО, отказ невесты: почему Лепс не женится на Кибе?

Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти