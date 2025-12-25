«Будет постепенно заменять»: Путин о перспективах ИИ на рынке труда

Технологии искусственного интеллекта будут постепенно заменять сотрудников начальных ступеней, заявил президент России Владимир Путин. Однако, по его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, возрастает спрос на специалистов с высокой квалификацией.

Значительно увеличится спрос на отдельные специальности и специалистов высшего уровня, в то время как искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда, — заявил глава государства.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что не менее 92% россиян интересуются темой искусственного интеллекта. При этом 74% респондентов ищут информацию об ИИ время от времени. Около 76% россиян считают, что искусственный интеллект будет постепенно распространяться в разных сферах в ближайшие 10-15 лет.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что искусственный интеллект, применяемый в том числе для обработки обращений на прямую линию с президентом, призван помогать людям, а не работать вместо них. По его словам, с этой задачей ИИ-технологии успешно справляются.