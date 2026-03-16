Известный актер пропал перед спектаклем в Москве SHOT сообщил об исчезновении актера Сергея Мамаева

Telegram-канал SHOT сообщил, что актер Сергей Мамаев пропал в Москве. По информации канала, он не вышел на сцену во время гастролей Марийского ТЮЗа и вскоре покинул театр, после чего перестал выходить на связь.

Как пишет SHOT, перед показом спектакля «Мертвые души» артист находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог участвовать в постановке. По версии канала, ему экстренно нашли замену на роль Ноздрева.

Авторы канала сообщают, что Мамаев покинул театр после разговора с руководством и с тех пор его местонахождение неизвестно. Согласно информации SHOT, телефон артиста отключен, знакомых в Москве у него нет. К поискам подключены сотрудники полиции.

Мамаев — народный артист Республики Марий Эл. В кино он снимался в эпизодических ролях, в том числе в фильмах «Бумер», «Эшелон», «В августе 44-го…» и «Монах и бес». В театре исполняет роли сказочных персонажей на русском и марийском языках.

