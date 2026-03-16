16 марта 2026 в 20:25

Известный актер пропал перед спектаклем в Москве

SHOT сообщил об исчезновении актера Сергея Мамаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что актер Сергей Мамаев пропал в Москве. По информации канала, он не вышел на сцену во время гастролей Марийского ТЮЗа и вскоре покинул театр, после чего перестал выходить на связь.

Как пишет SHOT, перед показом спектакля «Мертвые души» артист находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог участвовать в постановке. По версии канала, ему экстренно нашли замену на роль Ноздрева.

Авторы канала сообщают, что Мамаев покинул театр после разговора с руководством и с тех пор его местонахождение неизвестно. Согласно информации SHOT, телефон артиста отключен, знакомых в Москве у него нет. К поискам подключены сотрудники полиции.

Мамаев — народный артист Республики Марий Эл. В кино он снимался в эпизодических ролях, в том числе в фильмах «Бумер», «Эшелон», «В августе 44-го…» и «Монах и бес». В театре исполняет роли сказочных персонажей на русском и марийском языках.

Ранее на 75-м году жизни скончался выдающийся режиссер российского цирка Валентин Гнеушев. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный принес соболезнования родным и близким умершего.

В Иране раскрыли цель ударов США по Тегерану
Герасимов сообщил об освобождении населенного пункта в Запорожье
«Сгорел» в тюрьме: актер-педофил умер за решеткой после обвинения
Захарова раскрыла шаги России после атаки на газовоз «Арктик Метагаз»
Суд помиловал Лерчек из-за заболевания раком? Что известно, освобождение
Еврокомиссар жестко ответил на вопрос Словакии и Венгрии о нефти из России
Названо число населенных пунктов, освобожденных за две недели
Обломки ракет упали у храма Гроба Господня в Иерусалиме
Аэропорт европейского города полностью закроется 18 марта
«Отточенное мастерство и сила воли»: Путин обратился к чемпиону Бугаеву
Трамп рассказал, что нового разбомбили США в Иране
Фон дер Ляйен впервые признала проблемы в экономике ЕС из-за Ирана
Макрон ищет подходы к России, тайны Хаменеи, Пугачева на Кипре: что дальше
«Давно знал»: Трамп указал, что на некоторых союзников нельзя полагаться
Беспилотник сорвал поставки нефти из ОАЭ
В Иране указали на главную ошибку США в плане убийства Хаменеи
В НАТО захотели усилить оборону одной страны
«Я расплакался»: Монсон о гимне России на Паралимпиаде в Италии
Трамп довел Евросоюз до нервного срыва из-за ситуации с Ормузским проливом
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

