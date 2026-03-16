Еврокомиссар жестко ответил на вопрос Словакии и Венгрии о нефти из России Еврокомиссар Йоргенсен: странам ЕС нужно готовиться к отказу от нефти из России

Европейская комиссия продолжает разработку плана по полному и окончательному отказу стран Евросоюза от импорта нефти из России и призывает все государства объединения, включая Венгрию и Словакию, готовиться к этому шагу, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС. Представитель Еврокомиссии сделал это заявление в ответ на запрос Будапешта и Братиславы о срочном возобновлении прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС.

Еврокомиссия продолжает разработку плана полного отказа от российской нефти, который будет вскоре представлен. Все страны ЕС должны готовиться к этому, — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские государства не сумеют преодолеть энергетический кризис без возобновления закупок российской нефти. Руководитель венгерского правительства призвал Евросоюз отменить рестрикции в отношении энергетической отрасли России. Политик также отметил, что ближневосточный конфликт спровоцировал дефицит углеводородов и скачок цен на горючее в странах сообщества.

Кроме того, руководитель дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед началом встречи Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе выразила глубокую обеспокоенность намерением Вашингтона снизить санкционное давление на нефтяной сектор России. По оценке европейского дипломата, подобное решение формирует угрожающий прецедент.