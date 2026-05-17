Российский регион внезапно остался без света Сальдо: все округа Херсонской области частично или полностью обесточены

В Херсонской области все округа частично или полностью остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, ведется работа по восстановлению подачи электричества.

Ранее Сальдо рассказал, что женщина 1986 года рождения пострадала при атаке ВСУ на Брилевку Херсонской области. По его словам, в результате ударов были повреждены административное здание в Ольгино и складское помещение в Дмитровке.

До этого администрация Великолепетихского муниципального округа Херсонской области сообщила, что мирный житель 1980 года рождения пострадал при ударе ВСУ. Там отметили, что за последние сутки украинские военные атаковали регион 23 раза, совершая как артобстрелы, так и налеты БПЛА.

Также Вооруженные силы Украины использовали дрон для атаки на коммунальщиков в Алешках Херсонской области. По информации посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, есть пострадавшие и погибший.