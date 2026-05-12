Один россиянин погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на коммунальщиков Один человек погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на коммунальщиков в Алешках

Вооруженные силы Украины использовали дрон для атаки на коммунальщиков в Алешках Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам есть пострадавшие и погибший.

Украинские дроны атаковали группу сотрудников коммунальной организации в Алешках Херсонской области. Шесть человек пострадали, один из них скончался от полученных ран, — сказано в сообщении.

Утром 12 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.