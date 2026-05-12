День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 07:14

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 30 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 27 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

В течение прошедшей ночи, в период с 00:00 до 07:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.

Также в Херсонской области от атак Вооруженных сил Украины 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей. Глава региона Владимир Сальдо добавил, что повреждения получили жилые дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Власть
Минобороны РФ
атаки ВСУ
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник сообщил о преднамеренной атаке ВСУ на машины с красным крестом
Мирошник рассказал, как ВСУ начали атаковать Брянскую область
В аэропорту Саранска начали действовать ограничения для самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 мая: инфографика
Пасечник назвал главное достижение за всю историю ЛНР
Российские артиллеристы обрушили град снарядов на скопление ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 30 БПЛА
Вирусолог оценила возможность введения в РФ карантина из-за хантавируса
Мирошник раскрыл жуткую правду, как Киев вел себя в перемирие
В Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
«Ну, погоди!»: в России научились «ослеплять» вражеские БПЛА мультфильмами
Трамп перечислил политиков из «команды мечты» на выборах 2028 года
Врач рассказала, употребление каких продуктов приводит к потере зрения
Нутрициолог ответила, кому противопоказано интервальное голодание
Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях «чистки» печени
Вспышка хантавируса вызвала опасные последствия на борту MV Hondius
Российский «Курьер» «доставил» подарки ВСУ в Сумской области
Остеопат рассказала, как мьюинг может навредить здоровью
Психолог объяснила, как пережить кризис среднего возраста
Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.