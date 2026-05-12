ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 30 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 27 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

В течение прошедшей ночи, в период с 00:00 до 07:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.

Также в Херсонской области от атак Вооруженных сил Украины 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей. Глава региона Владимир Сальдо добавил, что повреждения получили жилые дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске.