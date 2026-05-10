Раскрыто, сколько жителей Херсонщины пострадали от атак ВСУ 9 и 10 мая

В Херсонской области от атак ВСУ 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей, заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Кроме того, по словам губернатора, повреждения получили жилые дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске.

В пгт Горностаевка при обстреле ранен мужчина 1964 года рождения. Госпитализирован в Геническую ЦРБ с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. В селе Каиры Горностаевского округа в результате обстрела пострадал мужчина 1985 года рождения. С минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и тяжелыми травмами доставлен в Геническую ЦРБ, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что российские силы противовоздушной обороны с 9 по 10 мая сбили 98 беспилотников различного типа над регионом. Он добавил, что украинская армия 102 раза применила артиллерию по отселенным районам.

До этого Минобороны РФ сообщило о 16 071 случае нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции. Кроме того, за истекшие сутки украинская армия совершила 676 обстрелов позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.