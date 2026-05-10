ВСУ нарушили режим прекращения огня 16 071 раз за сутки

Минобороны РФ сообщило о 16 071 случае нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции. Кроме того, за истекшие сутки украинская армия совершила 676 обстрелов позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

В Херсонской области от атак ВСУ 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей. Глава региона Владимир Сальдо добавил, что повреждения получили жилые дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что завершение конфликта на Украине зависит от готовности представителей украинской власти к переговорам. По ее словам, важно будет соблюсти юридическую чистоту, чтобы не возникло ситуации как с Японией, которая до сих пор не признает достигнутые соглашения. Журова отметила, что многие надеются на скорое завершение конфликта.