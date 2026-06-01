Раскрыто, зачем Freedom Holding Corp. выходит в Грузию

Компания Freedom Holding Corp. казахстанского миллиардера Тимура Турлова готовится к выходу на рынок Грузии. В ноябре 2025 года компания Freedom Holding получила разрешение от властей Казахстана и запланировала открыть в Грузии финтех-банк с собственной локальной экосистемой. Уставной капитал организации составит $1,8 млн.

Грузия планирует стать региональным хабом

Банковская система Грузии относительно небольшая. В стране работают 19 банков, но 76% активов и 75% кредитов приходится на два ключевых игрока. В 2025 году банки Грузии заработали 3,3 млрд лари по сравнению с 3,1 млрд годом ранее. Основная выручка пришлась на двух крупнейших игроков.

Совокупные активы банков выросли до 108 млрд лари и превысили ВВП страны. Ссудный портфель вырос на 15%, а депозитная база увеличилась на 14%, до 69 млрд лари. В стране происходит ларизация банковских продуктов — жители страны все чаще берут кредиты или делают вклады в национальной валюте.

Местный регулятор хочет сделать Грузию региональным хабом для криптоактивов и финтеха. В связи с этим логично, что три банка из 19 имеют статус цифровых, то есть обслуживают клиентов только онлайн. Власти лицензируют цифровые банки поэтапно, что позволяет бизнесу тестировать новые продукты и подходы. Пока цифровые банки в Грузии сосредоточены на международных переводах, платежах и операциях с криптовалютами, но их возможности будут расширяться.

Опыт Freedom Holding Corp. в Таджикистане

У Freedom Holding Corp. уже есть успешный опыт вывода своего цифрового банка на новый рынок в Таджикистане. Структуре одобрили лицензию в октябре 2024 году, а после развертывания инфраструктуры начала предлагать клиентам свои продукты и сервисы. Главная задача Freedom Bank в Таджикистане, как и в Грузии, — цифровая экспансия. Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов указал на высокий потенциал рынка, обусловленный дороговизной традиционного банкинга и низкой долей безналичных расчетов (около 20%).

Это вписывается в общую стратегию развития холдинга, которая предполагает построение цифровой экосистемы всех необходимых для жизни сервисов. В Казахстане уже работает суперприложение Freedom SuperApp, объединившее в себе все услуги компании. Клиенты имеют полноценный набор сервисов в одном месте, а бизнес показывает существенный рост финансовых показателей за счет кросс-продаж. Неудивительно, что программа от Freedom стала лидером по числу скачиваний на смартфоны, а выручка холдинга за год с момента запуска приложения выросла с $1,64 млрд до $2,05 млрд. На данный момент SuperApp насчитывает 5 млн пользователей.

Международная экспансия Freedom Holding

Достигнув высоких результатов на родном рынке, Freedom Holding решает масштабировать свою модель во внешнем контуре, где выход банка в Грузию — не единственный пример.

В марте стало известно о приобретении Turkish Bank у холдинга Ozyol Holding и Национального банка Кувейта. Также топ-менеджмент Freedom анонсировал выход на банковский рынок Франции и Армении. В декабре 2025 года Freedom Broker получил лицензию для работы на фондовом рынке Арабских Эмиратов.

ОАЭ и Турция — основные направления для Freedom Holding Corp. в этом году. Турлов заявлял, что хочет создать региональную сеть цифровых банков.

«Мы хотим позволить людям переводить деньги друг другу во всем тюркском мире без какой-то масштабной зависимости от в том числе западной инфраструктуры, от какой-либо другой», — отметил Турлов.

На развитие бизнеса в Эмиратах и Турции с ее населением в 90 млн, охотно воспринимающим финтех, предприниматель планирует потратить $300 млн.

На данный момент офисы компании уже работают более чем в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Также Турлов рассматривает американский рынок и готов вывести на него свою экосистему через получение финтех-лицензии или партнерство с местным игроком.

Инвесторам нравятся глобальные амбиции Freedom Holding, что позитивно отражается на динамике его акций. Капитализация компании приблизилась к $9 млрд на фоне новостей о выходе на новые рынки, а также позитивных оценок рейтинговых агентств. С момента выхода на IPO осенью 2019 года стоимость компании выросла в 10 раз, что значительно опережает доходность индексов и динамику конкурентов.

Несмотря на то что Freedom Holding Corp. работает на финансовом рынке уже 15 лет, его основатель и глава считает, что история компании только начинается. Глобальная экспансия — логичный этап в развитии бизнеса, которому для дальнейшего роста и успешной конкуренции с транснациональными корпорациями следует переходить в высшую лигу.

«Меня всегда восхищали люди, которые не боятся стирать границы. Я считаю, что это настоящий путь инноваций», — поделился Турлов.