17 мая 2026 в 10:51

Вирусолог назвал смертельную особенность хантавирусов

Доктор наук Оберемок: хантавирусы подвержены высокой изменчивости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хантавирусы обладают одной особенностью — они имеют высокую изменчивость, что может спровоцировать появление новых вариантов с высокой смертностью, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок. По его словам, пока в текущей форме вирус не представляет серьезной угрозы для человечества.

Хантавирусы — это РНК-содержащие вирусы, склонные к высокой частоте возникновения мутаций, они быстро меняются. В будущем будут возникать разные варианты хантавируса, в том числе изредка и опасные, вызывающие более высокую смертность и способные быстро передаваться от человека к человеку. Риск низкий, но он всегда существует, — отметил эксперт.

Ранее вирусолог Татьяна Сатаева сообщила, что вакцины от опасного хантавируса Андес пока что нет из-за отсутствия экономической и медицинской целесообразности ее создания. Она пояснила, что до недавнего времени на планете фиксировались лишь единичные случаи инфицирования этим патогеном.

Также академик РАН и замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что главные переносчики хантавируса — полевки и домовые мыши. У этого возбудителя насчитывается примерно сорок серотипов, каждый из которых имеет собственную классификацию и отличительные черты, добавил эксперт.

Общество
хантавирус
вирусологи
вирусы
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

