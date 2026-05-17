Вирусолог назвал смертельную особенность хантавирусов

Хантавирусы обладают одной особенностью — они имеют высокую изменчивость, что может спровоцировать появление новых вариантов с высокой смертностью, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок. По его словам, пока в текущей форме вирус не представляет серьезной угрозы для человечества.

Хантавирусы — это РНК-содержащие вирусы, склонные к высокой частоте возникновения мутаций, они быстро меняются. В будущем будут возникать разные варианты хантавируса, в том числе изредка и опасные, вызывающие более высокую смертность и способные быстро передаваться от человека к человеку. Риск низкий, но он всегда существует, — отметил эксперт.

Ранее вирусолог Татьяна Сатаева сообщила, что вакцины от опасного хантавируса Андес пока что нет из-за отсутствия экономической и медицинской целесообразности ее создания. Она пояснила, что до недавнего времени на планете фиксировались лишь единичные случаи инфицирования этим патогеном.

Также академик РАН и замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что главные переносчики хантавируса — полевки и домовые мыши. У этого возбудителя насчитывается примерно сорок серотипов, каждый из которых имеет собственную классификацию и отличительные черты, добавил эксперт.