В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья В аэропортах Подмосковья задержаны на вылет более двух часов 30 рейсов

В аэропортах Подмосковья более чем на два часа задержаны 30 рейсов в связи с временными ограничениями, передает пресс-служба Минтранса РФ. По данным ведомства, работают бесплатные комнаты матери и ребенка. Минувшей ночью и ранним утром 51 самолет «ушел» на запасные аэропорты из-за ограничений, уточнили в ведомстве.

В аэропортах московского региона на вылет более двух часов задержаны 30 рейсов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Раздаются вода и мягкие коврики, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что на территорию московского аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника. По информации пресс-службы авиагавани, в результате инцидента никто не пострадал, ничего не повреждено. Также сообщалось, что пассажиров в Шереметьево попросили отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Махачкалы (Уйташ) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнили в Росавиации, ограничения касаются работы авиагавани и вводятся на неопределенный срок.