Уровень погодной опасности в столице повысили до предпоследнего «Оранжевый» уровень опасности ввели в Москве из-за аномальной жары

В Москве и Подмосковье ввели предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за пришедшей в регион аномальной жары. Согласно информации Гидрометцентра столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов.

С 18:05 по 22:05 на территории области ожидается аномально-жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7–9 градусов, — уточнили на сайте.

Помимо экстремального зноя, днем 17 мая и в последующую ночь в отдельных районах Московской области ожидаются грозы с кратковременными дождями. Метеорологи также предупреждают, что из-за сухой и жаркой погоды в регионе местами установился высокий четвертый класс пожарной опасности.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что аномально жаркая погода будет в Московской области в течение всей следующей рабочей недели. По ее словам, температура упадет только в выходные.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил о резком усилении антициклона. Температура воздуха днем может превысить отметку в 29 градусов. По словам метеоролога, это на четыре-пять градусов теплее, чем в середине лета.