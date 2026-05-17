17 мая 2026 в 11:30

Уровень погодной опасности в столице повысили до предпоследнего

«Оранжевый» уровень опасности ввели в Москве из-за аномальной жары

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве и Подмосковье ввели предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за пришедшей в регион аномальной жары. Согласно информации Гидрометцентра столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов.

С 18:05 по 22:05 на территории области ожидается аномально-жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7–9 градусов, — уточнили на сайте.

Помимо экстремального зноя, днем 17 мая и в последующую ночь в отдельных районах Московской области ожидаются грозы с кратковременными дождями. Метеорологи также предупреждают, что из-за сухой и жаркой погоды в регионе местами установился высокий четвертый класс пожарной опасности.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что аномально жаркая погода будет в Московской области в течение всей следующей рабочей недели. По ее словам, температура упадет только в выходные.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил о резком усилении антициклона. Температура воздуха днем может превысить отметку в 29 градусов. По словам метеоролога, это на четыре-пять градусов теплее, чем в середине лета.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
