Российские военнослужащие рассказали о подготовке к запуску новых дронов

Инженер-техник мастерской 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Воблер рассказал РИА Новости о подготовке к запуску новых беспилотных летательных аппаратов «Луна» и «Кощей». Военнослужащие изучают тактико-технические характеристики новинок.

По словам бойца, «Кощей» изначально разрабатывался как дрон-доставщик, способный прицельно забросить тяжелую противотанковую мину ТМ-62 как можно дальше и вернуться обратно, но затем стало понятно, что его можно загружать любыми грузами массой до 10,5–11 килограммов. Его «прародителем» стал БПЛА «Вобла».

Второй аппарат — «Луна» — при меньшей грузоподъемности в 6–7 килограммов обладает потрясающей отказоустойчивостью и превосходной аэродинамикой. Для полета «Луны» требуется всего два-три аккумулятора вместо стандартных четырех, что существенно снижает сопротивление воздуха и повышает эффективность и время работы аппарата.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что государственная корпорация создала маневренный беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». Новое оружие позволяет попадать в любые цели.