17 мая 2026 в 11:46

Поезд протаранил выехавший на пути автомобиль под Краснодаром

Пассажирский поезд, следовавший из Адлера в Нижневартовск, протаранил легковой автомобиль, выехавший на железнодорожные пути между станциями Динская и Пластуновская в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Схода подвижного состава с рельсов удалось избежать.

По данным надзорного ведомства, в результате столкновения водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Кроме того, пострадал еще один человек, находившийся в салоне машины.

Как уточнили в Северо-Кавказской железной дороге, машинист, заметив помеху на путях, применил экстренное торможение, однако расстояния для полной остановки не хватило. Члены локомотивной бригады и пассажиры состава за медицинской помощью не обращались.

Ранее один человек погиб и двое получили различные травмы в результате аварии с возгоранием машины в Амурской области. ДТП случилось на трассе Благовещенск — Гомелевка, когда один из водителей вынужденно остановился на обочине из-за поломки машины по направлению к поселку Прогресс.

