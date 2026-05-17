Попытка зарядить чужой аккумулятор привела к ДТП в Приамурье

Смертельное ДТП произошло на трассе Благовещенск — Гомелевка

Один человек погиб и двое получили различные травмы в результате аварии с возгоранием машины в Амурской области, сообщили в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности. ДТП случилось на трассе Благовещенск — Гомелевка, когда один из водителей вынужденно остановился на обочине из-за поломки машины по направлению к поселку Прогресс.

Другие проезжавшие мимо автомобилисты двигались в ту же сторону и решили помочь попавшему в беду человеку. Для оказания технической помощи на месте происшествия остановилась еще одна иномарка с молодыми людьми в салоне.

Молодые парни на Toyota Mark II подъехали к сломанной иномарке и решили прикурить аккумулятор. Однако аккумуляторы находились с разных сторон, и один из автомобилей пришлось развернуть, — пояснили в ведомстве.

В процессе выполнения этого маневра одна из машин частично перекрыла проезжую часть. В этот самый момент по трассе во встречном направлении двигался автомобиль Toyota Nadia. Его водитель из-за неожиданного препятствия не успел вовремя среагировать и на полной скорости врезался в стоявшую Toyota Mark II. От сильного удара первая машина мгновенно загорелась, водитель и пассажир получили серьезные ранения, а мужчина, находившийся за рулем второго автомобиля, погиб на месте.

Ранее водитель Toyota Opa умер под колесами фуры Sitrak на дороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Попавший под удар мужчина вынужденно остановился на проезжей части из-за возникших технических неполадок. В этот момент на него и его транспортное средство совершил наезд большегруз,

