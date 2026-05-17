Стало известно, куда направили самолеты из Москвы из-за атаки БПЛА

Аэропорт Нижнего Новгорода и Чкалов приняли по 15 рейсов из Москвы и в столицу из-за атаки БПЛА, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, с пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки.

Утром 17 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.