День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 09:52

В Пулково назвали два направления, по которым возможны изменения расписания

В Пулково предупредили об изменениях расписания рейсов в Москву и Калининград

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту Пулково в ближайшие часы возможны изменения в расписании авиарейсов по направлениям в Москву и Калининград, заявили в пресс-службе воздушной гавани. Там отметили, что в воздушном пространстве действовал временный запрет на полеты.

В ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву и Калининград. В воздушном пространстве вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Пассажирам посоветовали следить за онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале, а также звонить в аэропорт по телефонам кол-центра. В Пулково также напомнили, что можно обращаться с вопросами напрямую в авиакомпании.

До этого стало известно, что на территорию московского аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника. По информации пресс-службы авиагавани, в результате инцидента никто не пострадал, ничего не повреждено. Также сообщалось, что пассажиров в Шереметьево попросили отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов. Соответствующую информацию дублировали на мониторах и экранах в аэропорту.

Регионы
Санкт-Петербург
Пулково
рейсы
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военнослужащие рассказали о подготовке к запуску новых дронов
Ростовский вуз переведут на дистант из-за обстрелов ВСУ
Названо число компаний, закрывшихся в Карловых Варах из-за оттока россиян
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Два брата совершили кибератаку на экс-работодателя, забыв отключить звонок
ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России
Названо число ушедших на запасные аэродромы самолетов на фоне атак ВСУ
Медведь набросился на россиянина в Японии
«Нужно уничтожать»: депутат об одной из крупнейших атак дронов ВСУ на РФ
Вирусолог назвал смертельную особенность хантавирусов
Неопознанный беспилотник заметили на востоке Латвии
Названы неочевидные основания для увеличения пенсии
Рекордный удар ВСУ по Москве 17 мая: куда попали, сколько жертв
Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте
Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России
Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении
Российский регион внезапно остался без света
В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья
Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.