В Пулково назвали два направления, по которым возможны изменения расписания В Пулково предупредили об изменениях расписания рейсов в Москву и Калининград

В аэропорту Пулково в ближайшие часы возможны изменения в расписании авиарейсов по направлениям в Москву и Калининград, заявили в пресс-службе воздушной гавани. Там отметили, что в воздушном пространстве действовал временный запрет на полеты.

Пассажирам посоветовали следить за онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале, а также звонить в аэропорт по телефонам кол-центра. В Пулково также напомнили, что можно обращаться с вопросами напрямую в авиакомпании.

До этого стало известно, что на территорию московского аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника. По информации пресс-службы авиагавани, в результате инцидента никто не пострадал, ничего не повреждено. Также сообщалось, что пассажиров в Шереметьево попросили отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов. Соответствующую информацию дублировали на мониторах и экранах в аэропорту.