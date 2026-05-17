Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России Володин заявил о сокращении числа мошеннических звонков до 74% в 2026 году

Принятые Госдумой законы позволили существенно сократить количество мошеннических звонков в России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он привел данные сотовых операторов, согласно которым в первом квартале 2026 года их число снизилось на 33-74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Володин подчеркнул, что эти результаты подтверждают эффективность принятых мер, и привел свежий пример работы правоохранителей. На днях в Санкт-Петербурге полиция выявила крупный колл-центр, совершавший свыше 3 тыс. звонков в день. Его организатор, действуя под руководством иностранных кураторов, закупил более 26 тыс. сим-карт и создавал подставные аккаунты для преступной деятельности. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

С 2025 года было принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. При этом Володин отметил, что злоумышленники осваивают новые технологии, поэтому законодатели продолжат совершенствовать защитные механизмы и в ближайшее время представят новые решения по борьбе с ними.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники используют новую схему обмана, рассылая сообщения о якобы существующем долге за ЖКУ. По его словам, злоумышленники маскируются под УК, чтобы вынудить человека перейти по фишинговой ссылке или сообщить личные данные.