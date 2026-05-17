День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 10:39

Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России

Володин заявил о сокращении числа мошеннических звонков до 74% в 2026 году

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Принятые Госдумой законы позволили существенно сократить количество мошеннических звонков в России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он привел данные сотовых операторов, согласно которым в первом квартале 2026 года их число снизилось на 33-74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Володин подчеркнул, что эти результаты подтверждают эффективность принятых мер, и привел свежий пример работы правоохранителей. На днях в Санкт-Петербурге полиция выявила крупный колл-центр, совершавший свыше 3 тыс. звонков в день. Его организатор, действуя под руководством иностранных кураторов, закупил более 26 тыс. сим-карт и создавал подставные аккаунты для преступной деятельности. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

С 2025 года было принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. При этом Володин отметил, что злоумышленники осваивают новые технологии, поэтому законодатели продолжат совершенствовать защитные механизмы и в ближайшее время представят новые решения по борьбе с ними.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники используют новую схему обмана, рассылая сообщения о якобы существующем долге за ЖКУ. По его словам, злоумышленники маскируются под УК, чтобы вынудить человека перейти по фишинговой ссылке или сообщить личные данные.

Власть
Вячеслав Володин
Госдума
мошенники
звонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военнослужащие рассказали о подготовке к запуску новых дронов
Ростовский вуз перешел на дистант из-за обстрелов ВСУ
Названо число компаний, закрывшихся в Карловых Варах из-за оттока россиян
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Два брата совершили кибератаку на экс-работодателя, забыв отключить звонок
ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России
Названо число ушедших на запасные аэродромы самолетов на фоне атак ВСУ
Медведь набросился на россиянина в Японии
«Нужно уничтожать»: депутат об одной из крупнейших атак дронов ВСУ на РФ
Вирусолог назвал смертельную особенность хантавирусов
Неопознанный беспилотник заметили на востоке Латвии
Названы неочевидные основания для увеличения пенсии
Рекордный удар ВСУ по Москве 17 мая: куда попали, сколько жертв
Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте
Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России
Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении
Российский регион внезапно остался без света
В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья
Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.