17 мая 2026 в 10:22

Атака ВСУ на столичный регион затронула подмосковную Лобню

Женщина получила осколочные ранения при налете БПЛА на подмосковную Лобню

Жительница Лобни получила осколочные ранения во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на столичный регион, сообщила глава городского округа Анна Кротова в Telegram-канале. По ее словам, после падения обломков в городе повреждения получили около пяти многоквартирных домов, также пострадали примерно 20 автомобилей.

Есть одна пострадавшая: женщина получила осколочные ранения, ей оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате падения обломков и взрывной волны в Лобне пострадали жилые дома и автомобили: по предварительным данным, повреждения получили около пяти многоквартирных домов — в основном выбиты окна в квартирах и на балконах, также повреждено порядка 20 автомобилей, — написала Кротова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что жилой дом получил повреждения в Красногорске. Помимо этого, еще один дрон рухнул в деревне Субботино Наро-Фоминского округа, на территории частного домовладения вспыхнул пожар. Массированная атака на Подмосковье продолжалась с трех часов утра 17мая.

