Атака ВСУ на столичный регион затронула подмосковную Лобню

Есть одна пострадавшая: женщина получила осколочные ранения, ей оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате падения обломков и взрывной волны в Лобне пострадали жилые дома и автомобили: по предварительным данным, повреждения получили около пяти многоквартирных домов — в основном выбиты окна в квартирах и на балконах, также повреждено порядка 20 автомобилей, — написала Кротова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что жилой дом получил повреждения в Красногорске. Помимо этого, еще один дрон рухнул в деревне Субботино Наро-Фоминского округа, на территории частного домовладения вспыхнул пожар. Массированная атака на Подмосковье продолжалась с трех часов утра 17мая.