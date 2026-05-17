Воробьев раскрыл последствия атаки БПЛА в Красногорске В Красногорске беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом

Жилой дом получил повреждения в результате налета беспилотников в Красногорске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в канале на платформе МАКС. С трех часов утра дежурные силы противовоздушной обороны были вынуждены отражать крупную и массированную атаку украинских дронов на столичный регион.

В микрорайоне Путилково Красногорска попадание БПЛА в многоквартирный жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал, — написал глава Подмосковья.

Помимо этого, еще один вражеский дрон рухнул в деревне Субботино Наро-Фоминского округа, в результате на территории частного домовладения вспыхнул пожар. На всех местах происшествий сейчас работают экстренные службы. По предварительной информации, во всех случаях удалось избежать жертв среди населения.

Ранее стало известно, что из-за падения обломков дронов у Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) были ранены 12 человек, в основном рабочие строительной смены. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил,что технологический процесс предприятия не нарушен, завод работает в штатном режиме.