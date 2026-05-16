Стало известно, что происходит в аэропорту Краснодара В аэропорту Краснодара задерживаются 17 рейсов на вылет и прилет

В международном аэропорту Краснодара задерживаются вылет и прилет 17 рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Росавиация ввела ограничения для обеспечения безопасности полетов.

На вылет опаздывают семь бортов: два в Москву, по одному — в Анталью, Стамбул, Новосибирск, Сургут и Санкт-Петербург. Задерживается прибытие еще десяти рейсов: четырех из Москвы, двух из Санкт-Петербурга, двух из Антальи, а также по одному из Екатеринбурга и Сургута.

Ранее стало известно, что в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ввели временный запрет на полеты. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения на прием и выпуск самолетов нужны для обеспечения безопасности.

До этого в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Беспилотники также были уничтожены в небе над над Краснодарским края, Крымом и Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.