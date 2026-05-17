Макгрегор вернется в октагон ради реванша с Холлоуэем Макгрегор и Холлоуэй проведут поединок на турнире в Лас-Вегасе

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет бой в полусреднем весе с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, сообщает пресс-служба организации. Бой состоится 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада).

Для звездного ирландского бойца этот поединок станет первым официальным выходом в октагон после пятилетнего перерыва. Предстоящая встреча топовых полусредневесов станет уже вторым очным противостоянием в карьере этих знаменитых спортсменов. Атлеты встречались в далеком 2013 году на турнире промоушена в Бостоне, и тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. С тех пор 37-летний Конор успел пережить тяжелейшие травмы, включая перелом ноги в бою с Дастином Порье в 2021 году и сломанный палец во время сорвавшейся подготовки к поединку в 2024 году.

Что касается 34-летнего Макса Холлоуэя, то на его счету сейчас значится 27 побед при девяти поражениях в смешанных единоборствах (ММА). Американец является бывшим доминирующим чемпионом UFC в полулегком весе, который он успешно защищал три раза подряд.

