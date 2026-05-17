День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 10:19

Макгрегор вернется в октагон ради реванша с Холлоуэем

Макгрегор и Холлоуэй проведут поединок на турнире в Лас-Вегасе

Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: INPHO/Tom Hogan/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет бой в полусреднем весе с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, сообщает пресс-служба организации. Бой состоится 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада).

Для звездного ирландского бойца этот поединок станет первым официальным выходом в октагон после пятилетнего перерыва. Предстоящая встреча топовых полусредневесов станет уже вторым очным противостоянием в карьере этих знаменитых спортсменов. Атлеты встречались в далеком 2013 году на турнире промоушена в Бостоне, и тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. С тех пор 37-летний Конор успел пережить тяжелейшие травмы, включая перелом ноги в бою с Дастином Порье в 2021 году и сломанный палец во время сорвавшейся подготовки к поединку в 2024 году.

Что касается 34-летнего Макса Холлоуэя, то на его счету сейчас значится 27 побед при девяти поражениях в смешанных единоборствах (ММА). Американец является бывшим доминирующим чемпионом UFC в полулегком весе, который он успешно защищал три раза подряд.

Ранее чемпион UFC Ислам Махачев сообщил, что его обворовали в Италии. Злоумышленники украли чемодан с кошельком, но не тронули паспорт бойца. По словам спортсмена, самой ценной потерей стали подаренные ему футболистом ПСЖ Хвичей Кварацхелией бутсы, которые он в шутку попросил у воров назад, если те не увлекаются футболом.

Спорт
ММА
Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военнослужащие рассказали о подготовке к запуску новых дронов
Ростовский вуз перешел на дистант из-за обстрелов ВСУ
Названо число компаний, закрывшихся в Карловых Варах из-за оттока россиян
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Два брата совершили кибератаку на экс-работодателя, забыв отключить звонок
ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России
Названо число ушедших на запасные аэродромы самолетов на фоне атак ВСУ
Медведь набросился на россиянина в Японии
«Нужно уничтожать»: депутат об одной из крупнейших атак дронов ВСУ на РФ
Вирусолог назвал смертельную особенность хантавирусов
Неопознанный беспилотник заметили на востоке Латвии
Названы неочевидные основания для увеличения пенсии
Рекордный удар ВСУ по Москве 17 мая: куда попали, сколько жертв
Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте
Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России
Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении
Российский регион внезапно остался без света
В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья
Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.