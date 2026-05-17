«Купол Донбасса» за сутки уничтожил более 10 украинских дронов

Система РЭБ «Купол Донбасса» уничтожила над Донецкой Народной Республикой 11 украинских дронов за сутки, сообщили в штабе обороны региона. Жителям региона посоветовали при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщать о них экстренным службам.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника, — сказано в сообщении.

Утром 17 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.

Кроме того, в ДНР в результате атак ВСУ погиб подросток 2010 года рождения. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.