Раскрыт способ обойти блокировку Ормузского пролива

Крупные судоходные компании Mediterranean Shipping Company, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd стали использовать грузовые маршруты в обход Ормузского пролива для перевозки топлива, передает Financial Times. Они идут из портов Красного моря и Оманского залива — в том числе Янбу и Кинг-Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейры в ОАЭ — в Даммам, Басру и Джебель-Али.

По словам аналитиков, стоимость фрахта по маршруту Шанхай — Персидский залив и Красное море выросла до рекордных показателей — выше, чем во время пандемии коронавирусной инфекции. В материале сказано, что к середине мая перевозка стандартного контейнера на этом направлении подорожала с $980 (71 667,4 руб.) до $4131 (302 100,03 руб.).

Ранее пакистанский аналитик Международной ассоциации по фактчекингу Иштиак Хамдани Сайед заявил, что борьба за Ормузский пролив сегодня напоминает соперничество мировых держав в годы Второй мировой войны. По его словам, спустя почти столетие ситуация не изменилась: Ормузский пролив, Суэцкий канал и Кавказ остаются жизненно важными артериями мировой экономики.