Эксперт сравнил борьбу за Ормузский пролив с эпохой Второй мировой войны

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Борьба за Ормузский пролив сегодня напоминает соперничество мировых держав в годы Второй мировой войны, заявил пакистанский аналитик Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Иштиак Хамдани Сайед. По его словам, спустя почти столетие ситуация не изменилась: Ормузский пролив, Суэцкий канал и Кавказ остаются жизненно важными артериями мировой экономики, передает ТАСС.

Во время Второй мировой войны Ближний Восток, Суэцкий канал и Кавказ были не просто военными фронтами, а стали центром глобальной энергетики, торговли и геополитического доминирования. Нацистская Германия ясно понимала, что, если ей удастся взять под контроль нефтяные запасы, морские пути и стратегические линии снабжения, глобальный баланс сил может кардинально измениться. Спустя почти столетие ситуация не сильно изменилась, — сказал Сайед.

Аналитик отметил, что любая держава, сохраняющая влияние над глобальными «узкими местами», способна формировать международную политику и энергетические рынки. Даже в эпоху беспилотников и систем на базе ИИ важность железных дорог, портов и трубопроводов не уменьшилась, а возросла.

В свою очередь эксперт GFCN Сальма Идди предупреждает, что неспособность противостоять исторической правде открывает дверь для возрождения подобных идеологий в будущем. Аналитики GFCN подчеркивают, что понимание масштаба побед союзников на этом скрытом фронте раскрывает истинное значение событий ВМВ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция началась в понедельник, 4 мая.

