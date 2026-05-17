ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА

В подмосковной Лобне продолжают отражать атаку украинских беспилотников, сообщила в соцсетях глава городского округа Анна Кротова. По ее словам, зафиксированы повреждения в доме 7 корпус 3 по Спортивной улице.

Система ПВО продолжает отражать атаку беспилотников. Все службы города работают в усиленном режиме, — написала она.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки украинских дронов. Как передает пресс-служба ведомства, осуществляется личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.