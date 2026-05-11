11 мая 2026 в 14:08

В ЕК раскрыли, какая часть кредита для Украины уйдет на военные цели

ЕК: почти €6 млрд из первого транша кредита ЕС для Украины уйдут на военные цели

Почти €6 млрд из €9 млрд (796 млрд рублей) первого транша кредита Евросоюза для Украины пойдут на военные цели, сообщил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари на брифинге. По его словам, еще три важных документа пока не утверждены, без них Киев не получит денег, передает РИА Новости.

Этот транш, который мы планируем перечислить до конца июня, в размере порядка €9 млрд будет распределен следующим образом: €5,9 млрд на военную помощь и €3,2 млрд на макрофинансовую помощь, — отметил Уйвари.

До этого стало известно, что Еврокомиссия планирует на следующей неделе выдать Украине первый транш из программы военного финансирования на €90 млрд на 2026–2027 годы. Сроки выдачи денег уточнила еврокомиссар Марта Кос по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Брюссель в настоящее время переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина. Он напомнил, что созданному в 1992–1993 годах ЕС для достижения политических и экономических целей нужно было взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.

