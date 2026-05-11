Стало известно, когда Европа направит Киеву первый транш из €90 млрд

11 мая 2026 в 10:55

Еврокомиссар Кос: ЕК на следующей неделе выдаст Киеву первый транш из €90 млрд

Еврокомиссия планирует на следующей неделе выдать Украине первый транш из программы военного финансирования на €90 млрд (около 7,8 трлн рублей) на 2026–2027 годы, заявила еврокомиссар Марта Кос по прибытии на встречу глав МИД ЕС. Так она ответила на вопрос украинских журналистов о сроках выдачи денег, передает РИА Новости.

Мы рассчитываем направить первый транш уже на следующей неделе, — отметила Кос.

До этого стало известно, что в Евросоюзе рассматривают возможность ужесточения условий выдачи кредита Киеву на €90 млрд. В частности, ЕС предлагает обязать украинские власти ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС) для компаний на упрощенной системе налогообложения.

Ранее сообщалось, что Вашингтон принял решение разморозить пакет финансовой помощи Украине в размере $400 млн (29,9 млрд рублей), который ранее подпал под санкции Конгресса США. О снятии ограничений на выделение средств 29 апреля официально сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Шаг был предпринят оборонным ведомством сразу после жесткой критики со стороны сенатора-республиканца Митча Макконнелла.

