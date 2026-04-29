В Евросоюзе задумались о неожиданном решении по кредиту на €90 млрд

В Евросоюзе рассматривают возможность ужесточения условий выдачи кредита Киеву на €90 млрд (около 7,9 трлн рублей), пишет американское агентство Bloomberg. По его информации, часть выплат может оказаться зависимой от введения на Украине непопулярных налоговых изменений для бизнеса.

Согласно обсуждаемому плану, выплата €8,4 млрд (около 740 млрд рублей) будет зависеть от введения непопулярных среди бизнеса налоговых изменений. В частности, ЕС предлагает обязать украинские власти ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС) для компаний на упрощенной системе налогообложения, годовой доход которых превышает 4 млн гривен (около 6,8 млн рублей). Сейчас такие предприятия платят минимальную ставку в 5% от дохода.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору обратил внимание, что требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев. После получения €90 млрд Киеву понадобилось еще €19 млрд на следующий год.