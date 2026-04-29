29 апреля 2026 в 09:01

В Евросоюзе задумались о неожиданном решении по кредиту на €90 млрд

В Евросоюзе рассматривают ужесточение условий выдачи кредита Украине на €90 млрд

В Евросоюзе рассматривают возможность ужесточения условий выдачи кредита Киеву на €90 млрд (около 7,9 трлн рублей), пишет американское агентство Bloomberg. По его информации, часть выплат может оказаться зависимой от введения на Украине непопулярных налоговых изменений для бизнеса.

Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи кредита Украине на €90 млрд, в результате чего часть выплат будет зависеть от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса, — говорится в материале.

Согласно обсуждаемому плану, выплата €8,4 млрд (около 740 млрд рублей) будет зависеть от введения непопулярных среди бизнеса налоговых изменений. В частности, ЕС предлагает обязать украинские власти ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС) для компаний на упрощенной системе налогообложения, годовой доход которых превышает 4 млн гривен (около 6,8 млн рублей). Сейчас такие предприятия платят минимальную ставку в 5% от дохода.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору обратил внимание, что требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев. После получения €90 млрд Киеву понадобилось еще €19 млрд на следующий год.

