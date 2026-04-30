Пентагон разморозил пакет помощи для Украины в размере $400 млн

Вашингтон принял решение разморозить пакет финансовой помощи Украине в размере $400 млн (29,9 млрд рублей), который ранее попал под санкции Конгресса США, передает издание The Hill. О снятии ограничений на выделение средств 29 апреля официально сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Шаг был предпринят оборонным ведомством сразу после жесткой критики со стороны сенатора-республиканца Митча Макконнелла.

Министерство признает, что на развитие европейского потенциала было выделено $400 млн, и, по состоянию на вчерашний день, они были освобождены, — подчеркнул руководитель ведомства.

Сроки фактического использования данных средств будут напрямую зависеть от перечня вооружений и оборудования, которые решит приобрести Киев. В процессе реализации транша Пентагон намерен опираться на рекомендации командиров Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM). Основной целью пакета названо дальнейшее развитие европейского оборонного потенциала в текущих условиях.

Ранее Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность достижению сделки по украинскому урегулированию. Также Хегсет выступил с критикой прошлой администрации Белого дома. По его мнению, команда бывшего президента Джо Байдена «бесконтрольно давала миллиарды долларов» украинским властям.