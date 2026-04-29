В США высказались о возможном мире между РФ и Украиной Трамп рассчитывает на мирное соглашение по Украине

Президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность достижению сделки по украинскому урегулированию, заявил глава министерства войны США Пит Хегсет. Он отметил, что Трамп считает необходимым заключить мирное соглашение между РФ и Украиной.

В конечном счете президент Трамп верит, что должна быть мирная сделка между Россией и Украиной, — заявил Хегсет.

Также он выступил с критикой прошлой администрации Белого дома. По его мнению, команда бывшего президента Джо Байдена «бесконтрольно давала миллиарды долларов» украинским властям.

Ранее Трамп заявил о поражении Украины в военном плане, добавив, что никто бы этого не узнал, если бы читал «фальшивые новости». Чтобы проиллюстрировать свои слова, американский лидер привел данные об Иране.

До этого американский лидер положительно оценил недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина. Он добавил, что, по его мнению, российская сторона демонстрирует готовность к поиску выхода из украинского кризиса. Трамп считает это хорошим знаком. В то же время помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что разговор лидеров двух стран был деловым и откровенным.