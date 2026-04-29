«Я думаю, что он хотел бы урегулирования»: Трамп о разговоре с Путиным Трамп назвал беседу с Путиным очень хорошей

Президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшийся в среду, 29 апреля, передает издание Clash Report. Он также добавил, что, по его мнению, российская сторона демонстрирует готовность к урегулированию украинского кризиса. Трамп назвал это хорошим знаком.

У нас состоялся очень хороший разговор. <...> Я думаю, что он хотел бы урегулирования, вот что я могу сказать. И это хорошо, — сказал он.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что разговор лидеров двух государств был деловым и откровенным. Он отметил, что беседа, инициатором которой выступила российская сторона, длилась более полутора часов и носила дружеский характер.

До этого Путин заявил президенту Трампу, что цели СВО будут достигнуты. При этом, по словам Ушакова, российская сторона предпочла бы добиться этого путем переговоров. Также Путин рассказал американскому коллеге о ситуации на фронте, где Вооруженные силы РФ теснят позиции украинской армии.