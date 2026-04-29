Трамп попросил Путина охарактеризовать происходящее в зоне СВО Ушаков: Путин в беседе с Трампом охарактеризовал текущую обстановку в зоне СВО

Президент России Владимир Путин рассказал американскому коллеге Дональду Трампу о ситуации в зоне СВО, где ВС РФ теснят украинскую армию, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Запись разговора опубликовал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин в Telegram-канале. По словам Ушакова, российские военные удерживают инициативу.

По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника, — указал Ушаков.

