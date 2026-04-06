Брюссель в настоящее время переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина, заявил в соцсетях председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он напомнил, что ЕС хочет взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада Совесткого Союза. Такие шаги нужны Брюсселю для достижения политических и экономических целей, объяснил Володин.

Для того чтобы решить эти и другие проблемы, Евросоюзу понадобилась Украина, обладающая природными богатствами, обширным рынком сбыта, дешевыми трудовыми ресурсами. Но также, безусловно, и в целях расширения геополитического влияния, — отметил председатель ГД.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается выражать интересы Европы, однако его санкционная политика против России ставит под сомнение его план. По словам турецких аналитиков, ЕС хочет найти экономическую опору из-за кризисной ситуации и надвигающегося разрыва отношений с Вашингтоном.