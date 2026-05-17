17 мая 2026 в 05:04

Фицо указал Орбану на его ошибку, связанную с Украиной

Фицо заявил об ошибке Орбана при блокировке кредита в €90 млрд от ЕС Украине

Роберт Фицо Фото: Shutterstock/FOTODOM
Экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан допустил ошибку, пытаясь заблокировать кредит Украине от Евросоюза на €90 млрд, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик выступил с таким заявлением во время встречи со студентами в городе Гандлова, трансляция велась на YouTube-канале учебного заведения.

Фицо сообщил, что также был против предоставления Киеву кредита, как и власти Венгрии и Чехии. Решения, уже согласованные в рамках международного права, блокировать нельзя, подчеркнул он.

Словацкий премьер отметил, что у стран все равно остается пространство для проведения суверенной политики. По его мнению, в подобных вопросах необходимо учитывать уже принятые международные договоренности.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.

