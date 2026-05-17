Группировка «Запад» уничтожила 91 БПЛА и 68 квадрокоптеров ВСУ за сутки

Группировка «Запад» уничтожила 91 БПЛА и 68 квадрокоптеров ВСУ за сутки

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 68 тяжелых боевых квадрокоптеров, 52 пункта управления беспилотной авиацией и 91 беспилотник самолетного типа, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, беспилотники были уничтожены расчетами ПВО и мобильными огневыми группами.

Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 91 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 68 тяжелых боевых квадрокоптеров противника, — заявил Шаров.

Он добавил, что также были вскрыты и уничтожены 52 пункта управления беспилотной авиацией. По данным пресс-центра, поражены две станции спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов противника.

Ранее военные из группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Во время визита военачальник заслушал подробные доклады командующего группировкой Сергея Кузовлева, а также руководителей других войсковых объединений.