Стало известно, сколько в России пенсионеров

Количество пенсионеров в России составило более 40,4 миллиона человек, передают РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Данные взяты по состоянию на 1 апреля 2026 года.

Согласно информации, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда, достигла 40,413 млн человек. Также приводятся данные о среднем размере пенсионных выплат. Он рассчитан с учетом как работающих, так и неработающих граждан.

По информации Социального фонда, средний размер пенсии в стране составил почти 25,4 тыс. рублей. Приведенные показатели отражают официальные данные фонда на начало апреля текущего года.

Ранее стало известно, что средний размер социальной пенсии в России за 10 лет вырос почти в два раза, следует из данных на сайте Соцфонда. По данным статистики, выплата превысила 16,5 тыс. рублей.

До этого стало известно, получить пенсионные накопления единовременной выплатой почти в 440 тыс. рублей можно при условии достижения возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, если размер их ежемесячной накопительной пенсии составляет не более 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Как уточнил экономист Игорь Балынин, в 2026 году он увеличился до 16 288 рублей.