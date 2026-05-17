День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 03:33

Стало известно, сколько в России пенсионеров

РИА Новости: в России число пенсионеров превысило 40,4 млн

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество пенсионеров в России составило более 40,4 миллиона человек, передают РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Данные взяты по состоянию на 1 апреля 2026 года.

Согласно информации, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда, достигла 40,413 млн человек. Также приводятся данные о среднем размере пенсионных выплат. Он рассчитан с учетом как работающих, так и неработающих граждан.

По информации Социального фонда, средний размер пенсии в стране составил почти 25,4 тыс. рублей. Приведенные показатели отражают официальные данные фонда на начало апреля текущего года.

Ранее стало известно, что средний размер социальной пенсии в России за 10 лет вырос почти в два раза, следует из данных на сайте Соцфонда. По данным статистики, выплата превысила 16,5 тыс. рублей.

До этого стало известно, получить пенсионные накопления единовременной выплатой почти в 440 тыс. рублей можно при условии достижения возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, если размер их ежемесячной накопительной пенсии составляет не более 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Как уточнил экономист Игорь Балынин, в 2026 году он увеличился до 16 288 рублей.

Общество
Россия
пенсии
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва отбила одну из крупнейших атак беспилотников за сутки
Евровидение-2026: кто победил, кто отказался, протесты, участие России
На Западе выяснили, кто продвигает конфликты против РФ
Трое полицейских получили травмы при крушении самолета в Техасе
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ кратно увеличилось
ВОЗ объявила международную ЧС из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде
Граждане Украины массово просят убежища в РФ
Стало известно, какой сюрприз с погодой ждет москвичей на следующей неделе
Стало известно, сколько в России пенсионеров
«Политический шторм»: в Британии заявили о хаосе в стране из-за Стармера
В Минобрнауки объяснили, какие достижения помогут поступить в вуз
Еще девять вражеских целей сбили над Москвой
Россиянам раскрыли, как изменился размер социальных пенсий за 10 лет
Индекс пиццы резко подскочил возле Пентагона после слов Трампа
Сразу четыре аэропорта Москвы и Подмосковья ввели ограничения на полеты
Атака ВСУ на Севастополь ночью 17 мая: разрушения, что известно
«Затишье перед бурей»: Трамп сделал тревожный намек по Ирану
США и Китай начали присматриваться к проливу, который кормит полмира
В Ленинградской области объявлена угроза атаки БПЛА
Взрывы прогремели на территории Днепропетровска
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.