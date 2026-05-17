Назван победитель Евровидения-2026

Болгария одержала победу на Евровидении 2026, финал которого состоялся в Вене. Победу стране принесла певица DARA с песней Bangarang.

Директор конкурса Мартин Грин заявил, что вопрос о возвращении России на Евровидение в настоящее время не рассматривается и подобных планов нет. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений участия стран в конкурсе.

В финале участвовали 25 стран, а перед мероприятием фаворитом считалась Финляндия по оценкам букмекеров. Также в Вене прошли протесты, связанные с участием отдельных стран и политическими спорами вокруг конкурса.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов объяснил, что Россия не нуждается в конкурсе «Евровидение», где исполнителям приходится соревноваться с артистами, позиционирующими себя «бесполыми монстрами» и пытающимися шокировать публику любой ценой. Так он прокомментировал заявление руководителя конкурса Мартина Грина о возможном допуске РФ к участию.