День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 02:03

Назван победитель Евровидения-2026

Болгария победила в финале Евровидения-2026 в Вене

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Болгария одержала победу на Евровидении 2026, финал которого состоялся в Вене. Победу стране принесла певица DARA с песней Bangarang.

Директор конкурса Мартин Грин заявил, что вопрос о возвращении России на Евровидение в настоящее время не рассматривается и подобных планов нет. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений участия стран в конкурсе.

В финале участвовали 25 стран, а перед мероприятием фаворитом считалась Финляндия по оценкам букмекеров. Также в Вене прошли протесты, связанные с участием отдельных стран и политическими спорами вокруг конкурса.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов объяснил, что Россия не нуждается в конкурсе «Евровидение», где исполнителям приходится соревноваться с артистами, позиционирующими себя «бесполыми монстрами» и пытающимися шокировать публику любой ценой. Так он прокомментировал заявление руководителя конкурса Мартина Грина о возможном допуске РФ к участию.

Культура
Болгария
Евровидение
конкурсы
результаты
победители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки объяснили, какие достижения помогут поступить в вуз
Еще девять вражеских целей сбили над Москвой
Россиянам раскрыли, как изменился размер социальных пенсий за 10 лет
Индекс пиццы резко подскочил возле Пентагона после слов Трампа
Сразу четыре аэропорта Москвы и Подмосковья ввели ограничения на полеты
Атака ВСУ на Севастополь ночью 17 мая: разрушения, что известно
«Затишье перед бурей»: Трамп сделал тревожный намек по Ирану
США и Китай начали присматриваться к проливу, который кормит полмира
В Ленинградской области объявлена угроза атаки БПЛА
Взрывы прогремели на территории Днепропетровска
Назван победитель Евровидения-2026
Можно ли пить воду из-под крана в России: разбираемся с экспертами
В Севастополе при атаке БПЛА повреждена высоковольтная линия и три дома
Группу The Hatters внесли в базу украинского «Миротворца»
В Севастополе ПВО сбила десятки вражеских беспилотников
Запад разгневан из-за нового решения фон дер Ляйен по Украине
Россиянам пообещали рост средней зарплаты до 132 тыс. рублей
Стало известно, сколько раз за сутки ВСУ попытались атаковать ДНР
Экс-министр МИД Румынии удивил местных жителей своим заявлением о России
Песков назвал единство ветеранов на параде Победы гордостью всей России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.