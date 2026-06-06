Алиханов раскрыл, что в России сделают с ветхим флотом Алиханов: Минпромторг и Минтранс обсуждают перспективы обновления ветхого флота

Минпромторг и Минтранс обсуждают вопрос возможных источников финансирования программы обновления ветхого флота в России, рассказал журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов на полях ПМЭФ-2026. Производственные мощности для замены судов возрастом 40–50 лет в стране имеются, передает его слова корреспондент NEWS.ru.

Мы сейчас с [главой Минтранса РФ] Андреем Сергеевичем Никитиным и его командой обсуждаем тоже вопрос возможных источников для финансирования программы обновления флота в нашей стране. Производственные мощности у нас для того, чтобы реку обслужить, есть, — сказал он.

Министр отметил, что главное сейчас — обеспечить доступное льготное финансирование по примеру авиапрома и программ ГТЛК в судостроении. Кроме того, необходимо пересмотреть нормативы, касающиеся обязательности и периодичности дополнительных инспекций и проверок узлов речного транспорта, подчеркнул Алиханов.

Ранее Никитин сообщил, что ведомство разрабатывает меры для повышения привлекательности российского флага для судов, перевозящих грузы внутри страны. Сейчас по дедвейту Россия занимает 19-е место в мире, что составляет около 1% глобального тоннажа.